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ساعات وينتهى الخريف.. الجمعة المقبل 22 ديسمبر بداية فصل الشتاء رسميا

12/20/2023 4:29:21 AM
(MENAFN- Youm7)

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن بداية
فصل الشتاء
رسميًا، حيث يحدث الإنقلاب الشتوى بعد غد الجمعة 22 ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.


وفى يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى (25) درجة جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدى، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى، أى أنه خلال الانقلاب الشتوى (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى، ويمكن إجمال ذلك فى الجدول التالي:


وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و17 ساعة.


أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.







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