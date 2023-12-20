المغرب يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى

MENAFN - Youm7) أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء فى مدينة مراكش، أن المغرب يدعم بشكل واضح مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويعبر عن الأمل في أن يضطلع بدور القاطرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عقب مباحثات ثنائية عشية انعقاد النسخة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي الذي تحتضنه مدينة مراكش الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، أن تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس واضحة لدعم اليمن حتى يستعيد أمنه وسيادته ووحدته.

وأشار إلى أن المغرب يدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني باعتباره سلطة شرعية وحيدة في اليمن ويرفض كل التدخلات الخارجية وكل من يتلاعب باستقرار اليمن ووحدته.

وأكد بوريطة أن المغرب يشدد على المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تشتغل بأجندات دول أجنبية، ويعبر عن رفضه للتدخلات الخارجية في الأزمة اليمنية.. مشددا على أن المغرب يرفض الدعم الخارجي لجماعة الحوثيين باعتباره يسهم في عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة ككل، مبرزا أن مواقف المغرب واضحة بهذا الشأن.

وأفاد الوزير بأن المغرب يولي اهتماما بالغا للجانب الإنساني في اليمن ويدعو دائما إلى تعبئة عربية ودولية لتجاوز الوضع الإنساني المتأزم في البلاد، والذي يحتاج إلى معالجة سياسية شاملة ونهائية حتى يتمكن من استعادة أمنه واستقراراه.

وعلى المستوى الثنائي، أكد بوريطة أن المغرب عمل على تسهيل قدوم وإقامة الطلبة اليمنيين على أراضيه ورفع حصة منح الطلبة اليمنيين للدراسة بالمغرب إلى 100 منحة، وكذا توفير كل التسهيلات الإدارية لتأمين إقامتهم في أحسن الظروف.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تحديث الإطار القانوني ليكون رافعة لإرساء علاقات ثنائية قوية تعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين.