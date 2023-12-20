غارات عنيفة تستهدف جباليا وعشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

MENAFN - Youm7) واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، قصفها لمناطق مُختلفة فى قطاع غزة ، وتركز القصف على جباليا، وخان يونس شمال وجنوب القطاع فى اليوم الـ 75 من العدوان على غزة.

وقالت مصادر طبية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويأتي القصف على جباليا عقب استشهاد 16 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصا في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأفادت المصادر باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص.

وكان 13 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد 15 شخصا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.



