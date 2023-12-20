استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار بغداد بعد توقفها لساعات

MENAFN - Youm7) أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى اليوم الأربعاء، عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات.

وذكرت إدارة المطار - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، " نود أن نوضح لكافة مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية أكثر من 1000م" مضيفة أن "الرحلات توقفت صباح هذا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أثرت على الحركة الجوية فى المطار".

يذكر أن هيئة الأنواء الجوية العراقية كانت قد حذرت فجر اليوم، من كثافة الضباب وانعدام الرؤية خلال الساعات المقبلة في مناطق واسعة من البلاد، مؤكدة ضرورة توخي الحذر لسائقي العجلات خصوصاً في الطرق الخارجية.



