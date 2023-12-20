Wednesday, 20 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة الكويت تقدم استقالتها للأمير

12/20/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، بعد وقت قصير من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.


وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.








MENAFN20122023000132011024ID1107632038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث