حكومة الكويت تقدم استقالتها للأمير

حكومة الكويت تقدم استقالتها للأمير
التاريخ
12/20/2023 4:29:18 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، بعد وقت قصير من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.
وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.
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