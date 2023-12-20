اعتماد عدد من المنشآت الصحية بقنا والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لثلاث منشآت صحية بالأقصر هي: مركز طب أسرة الطود، مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد بغدادى "أرمنت الوابورات سابقا"، ووحدة طب أسرة الرياينة، إلى جانب مركز الايمان للاشعة بمحافظة الإسماعيلية.





وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد شملت أيضا منح الاعتماد المبدئى للمستشفى الجوى التخصصى بالقاهرة، كما نجحت 8 مراكز ووحدات طب أسرة بأسوان فى الحصول على الاعتماد المبدئى وهي:



- وحدة طب أسرة جزيرة أسوان

- وحدة أسرة المحمودية

- وحدة طب أسرة أبو الريش

- وحدة طب أسرة الشلال



- مركز طب أسرة السيل

- وحدة طب أسرة كيما

- وحدة طب أسرة البيارة

- مرکز طب أسرة رعاية طفل كوم أمبو







كما شملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد منح الاعتماد المبدئى لمركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بمحافظة قنا، ووحدتى طب أسرة القرية البدوية بطابا، وراس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الرحمة بمحافظة الإسماعيلية.





وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن حرص المنشآت الصحية الكبرى على تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا والحصول على اعتماد "جهار"، فضلا عن حرص المنشآت بمحافظات لم تدخل بعد منظومة التأمين الشامل إنما يعكس الميزة التنافسية الكبيرة التى يمنحها الاعتماد الوطنى داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلى والدولى، فضلا عما يحققه تطبيق معايير الأمان والسلامة بجميع مكونات الخدمة الصحية من جدوى اقتصادية وزيادة فى العائد على الاستثمار.





وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر يحقق عدالة الحصول على رعاية طبية وفق معايير جودة عالمية لكافة المصريين دون تفرقة، مشيرا إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا)، لافتا إلى أن مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعى الهيئة مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم فى مجالات التقييم والمراجعة.



