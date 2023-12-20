Wednesday, 20 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على إنجازات مديرية أوقاف مرسى مطروح خلال 2023

12/20/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الأوقاف إنجازات مديرية أوقاف مرسى مطروح خلال عام 2023م ، ومنها إحلالها وتجديد وصيانة وتطوير ( 11 ) مسجدًا منها: ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ، ومسجد واحد يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، عقد (3705) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات .
(46) قافلة دعوية و(26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً ،و(47) ندوة إفتاء و(48 ) ندوة علمية، و(1124) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، و(900) مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، توزيع ( 12 ) طن لحوم أضاحي وإطعام،و ( 22 ) ألف شنطة سلع
حققت مديرية أوقاف مطروح خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي: أولا : الإنجازات الدعوية 1. القوافل الدعوية : سيرت المديرية عدد (46) قافلة دعوية خلال العام
- القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف . تم تسيير عدد (15) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف -) إلى مناطق السلوم والحمام وسيوة . تم تسيير عدد (48) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف -) إلى مناطق السلوم 2. الأسابيع الدعوية والثقافية : . تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسياً، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى 3. مجالس الندوات العلمية : . تم تنفيذ عدد (19) ندوة علمية 4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية : تم تنفيذ عدد (49) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، . عدد (29) مجلس إفتاء للواعظات 5. المنبر الثابت : . تم تنفيذ عدد (1124) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (112) مسجدا . الدروس المنهجية : تم تنفيذ عدد ( 672) درس منهجي ، . عدد (624) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (52) مسجد ا . عدد (48) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد (4) مسجدًا 6. البرنامج الصيفي : . تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (900) مسجد بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد لعدد ( 5000 ) طفل 7. الندوات المشتركة مع الإعلام : تم تنفيذ عدد (84) ندوة مشتركة ، بمركز اعلام مطروح 8. المبادرات : . تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (60) ندوة فى (15) مسجدًا . تم تنفيذ مبادرة مكارم الاخلاق خلال شهر اكتوبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (60) ندوة في (15) مسجدًا . تم عقد ندوات الوعى القومي للمرأة والقضية السكانية بعدد ( 23 ) بمشاركة المجلس القومي للمرأة . تم عقد ندوات بقصور الثقافة بعدد ( 37 ) ندوة . تم عقد قافلة مدرسية بعدد ( 2100 ) قافلة خلال الأيام الدراسية . تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) إمام بمدينة العلمين الجديدة . تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) إمام بمكتبة مصر العامة . تم عقد ندوة البناء الثقافي بعدد ( 150 ) بمسجد العوام . تم عقد ندوة التوعية السكانية بعدد ( 100 ) إمام وإداري . تم تنقيذ البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل في (226)مسجد . تم تنفيذ عدد (3 ) رحلات للأطفال بواحة سيوة والمعالم السياحية بمطروح ورحلة بحرية * * * ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية 1. المقارئ القرآنية: عقدت المديرية عدد (3705) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي : . مقارئ الأئمة : وعددها (12) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (576) مقرأة . مقارئ الأعضاء : وعددها (6) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (288) مقرأة . مقارئ الجمهور : وعددها (57) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (2736) مقرأة على مستوى الجمهورية. . المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (53) مقرأة . مقارئ الواعظات : وعددها (1) ، وتعقد يوم الاحد بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (52) . مكاتب التحفيظ : تم عقد عدد (300) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي : . مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (2) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة ، بواقع (626) حلقة تحفيظ . . مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (3) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص

عصرًا عدا الجمعة ، بواقع (939) حلقة تحفيظ . 2. المسابقات القرآنية : . عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة الاسر القرآنية . عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية. . بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية. . الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية. * * * ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف . تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد (15) عاملًا. . تم تنفيذ عدد ( 3 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية * * * رابعًا : في مجال عمارة المساجد . إحلال وتجديد وصيانة وتطوير ( 11 ) مسجدًا منها ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا و عدد ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا. . حصول مسجد واحد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ). . تم فرش (20) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (6250) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع . تم صرف (50) ألف جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى. . تم توزيع ( 12 ) طن لحوم أضاحي وإطعام.








MENAFN20122023000132011024ID1107632036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث