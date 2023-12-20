كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهى بالتوظيف لطلابها

(MENAFN
- Youm7) نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: التدريب المنتهى بالتوظيف، للدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجى والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيرى وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.
وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهى مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامج من بين 67 برنامج فى وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التى لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.
وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجى والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجى المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة فى كلية التجارة.
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