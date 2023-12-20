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كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهى بالتوظيف لطلابها

12/20/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: التدريب المنتهى بالتوظيف، للدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجى والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيرى وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.





وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهى مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامج من بين 67 برنامج فى وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التى لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.





وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجى والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجى المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة فى كلية التجارة.












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