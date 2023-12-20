توافد طلاب الإسكندرية والبريطانية والألمانية لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد

MENAFN - Youm7) توافد اليوم الأربعاء طلاب جامعات الإسكندرية والبريطانية والألمانية والأكاديمية البحرية لتسليم ملفات التقدم لوظيفةمندوب مساعدبهيئة قضايا الدولة.





وفقا للجدول الزمنى لتسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، تتسلم اليوم هيئة قضايا الدولة ملفات طلاب جامعات الإسكندرية والبريطانية والالمانية والاكاديمية البحرية.





وكانت قد بدأت هيئة قضايا الدولة السبت الماضى تسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.





يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من السبت الماضى 16 ديسمبر 2023 إلى يوم الخميس الموافق 11 يناير2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة.





وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.





تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.





تعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة فى الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونيًا لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏





تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلاديًا حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالى 8 سنوات تقريبًا.