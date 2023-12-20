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بعد فعاليات تسلم مصر رئاسة اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

12/20/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت منذ قليل فعاليات اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تتسلم رئاستها مصر من دولة قطر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية و طارق النابلسى الوزير المفرض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.



وتستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجارى، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين.


















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