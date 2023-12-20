بعد فعاليات تسلم مصر رئاسة اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

(MENAFN
- Youm7) بدأت منذ قليل فعاليات اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تتسلم رئاستها مصر من دولة قطر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية و طارق النابلسى الوزير المفرض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وتستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجارى، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين.
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