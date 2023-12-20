ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين لـ 131 قتيلا و980 مصابا

MENAFN - Youm7) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب مناطق شمال غرب الصين مؤخرا إلى 131 قتيلا و980 مصابا، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية اليوم الأربعاء، فى بكين.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الصينية قولها إنه عثر في مقاطعة "قانسو" على 113 جثة بينما بلغ عدد المصابين 782 شخصا، وذلك حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 78 شخصا بالمنطقة.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن عدد القتلى في مقاطعة "تشينجهاي" بلغ 18 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد إلى 198 شخصا.

وقد تعرضت المنطقة إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب الصين أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه، كما دمرت أكثر من 150 ألف منزل ووقوع انهيارات أرضية وطينية.

وخصصت

الحكومة الصينية ، أموالا بقيمة 200 مليون يوان "حوالى 28.18 مليون دولار أمريكى" لدعم جهود الإغاثة من الكوارث فى مقاطعتى قانسو وتشينغهاى المنكوبتين بالزلزال.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ ووزارة المالية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن من بين إجمالي هذه الأموال، ستستخدم 150 مليون يوان لدعم قانسو، فيما سيتم توجيه 50 مليون يوان إلى تشينجهاى.

وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.. وتقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونحشيانح وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء شينخوا، إن الزلزال تسبب في أضرار للمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، وشهدت عدة قرى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المحلية، ستصل درجات الحرارة في جيشيشان إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر اليوم الثلاثاء.

كما أرسلت مديرية مكافحة الحرائق والإنقاذ بالمقاطعة 580 من رجال الإنقاذ و88 شاحنة إطفاء و12 من كلاب البحث والإنقاذ وأكثر من 10 آلاف مجموعة من المعدات إلى منطقة الكارثة، وأوقفت هيئة السكك الحديدية قطارات الركاب والشحن التي تمر عبر منطقة الزلزال وأمرت بإجراء فحوصات السلامة لمسارات السكك الحديدية.

من جهته رفع مقر الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الثلاثاء، الاستجابة الطارئة للإغاثة من الزلازل إلى المستوى الثاني عقب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة جيشيشان في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن مركز الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني، أرسل إلى جانب وزارة إدارة الطوارئ، فريق عمل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مقاطعة قانسو، كما أرسلت إدارة الإطفاء على مستوى المقاطعة وإدارة الإطفاء المحلية أفراد إنقاذ وسيارات إطفاء إلى مناطق الكارثة.

من جانبه، أرسل الجيش الصيني وقوات الشرطة المسلحة الصينية قوات إنقاذ متعددة إلى المناطق المتضررة من زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حيث وصل نحو 300 جندي من القيادة إلى محافظة جيشيشان المتضررة بشدة في مقاطعة قانسو، مكلفين بمهام تشمل البحث عن الأفراد وعمليات الإنقاذ وإزالة العوائق من الطرق.

وقام فيلق قانسو التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية بتعبئة أكثر من 300 ضابط وجندي وأرسل أكثر من 40 مركبة إلى جيشيشان.. حيث تضم المهام الموكلة إليهم البحث عن الأفراد وإنقاذهم، وتسهيل نقل المصابين، وإزالة العوائق من الطرق المسدودة، ونصب الخيام كمآو.

فيما وصل فريقًا من الضباط والجنود من فيلق تشينغهاي التابع لقوات الشرطة المسلحة الصينية إلى محافظة مينخه المتضررة بشدة في مقاطعة تشينغهاي المجاورة لقانسو.. وتجري حاليا تعبئة المزيد من أفراد الإنقاذ لإرسالهم إلى المناطق المتضررة.

