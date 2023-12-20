ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع نفطى فى غينيا لـ18 قتيلا و212 مصابا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الحكومة الغينية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذى وقع فى مستودع نفطى بالعاصمة "كوناكرى" إلى 18 قتيلا و212 مصابا.
ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، عن الحكومة قولها "إن 127 من المصابين غادروا المستشفى عقب تلقي العلاج في حين لا يزال 85 آخرون في المستشفى بينهم أربعة فى العناية المركزة".
وأشارت القناة إلى أن الانفجار وقع في المستودع الرئيسي لشركة النفط الحكومية في محافظة "كالوم" بالعاصمة "كوناكري"، وتسبب في تحطيم نوافذ العديد من المباني في منطقة الميناء.. موضحة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.
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