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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع نفطى فى غينيا لـ18 قتيلا و212 مصابا

12/20/2023 4:29:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة الغينية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذى وقع فى مستودع نفطى بالعاصمة "كوناكرى" إلى 18 قتيلا و212 مصابا.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، عن الحكومة قولها "إن 127 من المصابين غادروا المستشفى عقب تلقي العلاج في حين لا يزال 85 آخرون في المستشفى بينهم أربعة فى العناية المركزة".

وأشارت القناة إلى أن الانفجار وقع في المستودع الرئيسي لشركة النفط الحكومية في محافظة "كالوم" بالعاصمة "كوناكري"، وتسبب في تحطيم نوافذ العديد من المباني في منطقة الميناء.. موضحة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.








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