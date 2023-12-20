أمريكا تنشر قاذفات بى-1بى بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات

MENAFN - Youm7) شاركت قاذفة القنابل الأمريكية من فئة "بى -1بى" فى مناورات جوية كورية جنوبية أمريكية يابانية مشتركة فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية اليوم الأربعاء، فى استعراض للقوة بعد إطلاق "بيونج يانج" لصاروخ باليستى عابر للقارات.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن التدريبات الثلاثية جرت فوق المياه الواقعة شرق جزيرة جيجو المنتجعية الجنوبية، حيث تتداخل مناطق الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية واليابان، وسط تصاعد التوترات فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات العامل بالوقود الصلب.

وأوضحت الهيئة أن طائرات مقاتلة كورية من فئة "إف-15" وأخرى أمريكية من فئة "إف-16" شاركت فى المناورة بالإضافة إلى طائرات "إف-2" المقاتلة اليابانية، إلا أنها لم تحدد عدد قاذفات "بي-1بي" الأمريكية التي تم نشرها.

وأشارت إلى أـنه تم التخطيط لهذه المناورة... لتعزيز قدرات الدول الثلاث على الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بما فى ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، وإظهار التصميم القوي على الرد المشترك.

وبعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك إن " المحادثات جارية لنشر أصول أمريكية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية مع النظر في إجراء تدريبات ثلاثية تشمل اليابان بالتزامن مع عمليات نشر الأصول".

وتعد هذه أحدث تدريبات ثلاثية جوية بين الدول الثلاث منذ عقد أول مناورة ثلاثية من نوعها على الإطلاق في أكتوبر.



