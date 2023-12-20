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الشيوخ الأمريكى: إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا لن يحدث خلال العام الجارى

12/20/2023 4:29:11 AM
(MENAFN- Youm7) أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورى ميتش ماكونيل، أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغ قيمتها 61 مليار دولار لن يحدث خلال العام الجارى.

وقال كل من شومر وماكونيل في بيان مشترك - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، "إن المفاوضين مازالوا يعملون على بعض المسائل، وعلى أمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعا على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل".

وأشارت القناة إلى أن بيان زعيمي مجلس الشيوخ يأتي غداة تحذير البيت الأبيض من أن ما تبقى من تمويل أمريكي مصرح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة قبل أن يتعين على الكونجرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.

وقدمت واشنطن حتى الآن دعماً عسكرياً لكييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.








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