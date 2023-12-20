شوبير: طاهر يقود هجوم الأهلي أمام أوراوا الياباني

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي يعاني من أزمة في خط الهجوم أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية، بعد تأكد غياب محمود كهربا عن هذه المواجهة.

وأكد شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هو الأقرب لقيادة هجوم فريقه أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تأكد غياب محمود كهربا لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة فلومينينسي البرازيلي الأخيرة في نصف النهائي".

تابع: "طاهر محمد يقترب من قيادة الهجوم أمام أورواوا الياباني، وقد يفكر كولر في بيرسي تاو للمشاركة في مركز المهاجم بمباراة تحديد المركز الثالث، مشيرا إلى أن مسئولي بعثة الأهلي تحدثوا مع اللاعبين الإنذارات المجانية التي حصل عليها اللاعبين في مباراتي اتحاد جدة وفلومينينسي وتسببت في غياب كهربا عن المشاركة في مباراة الجمعة".

وعن مفاوضات أندية سعودية مع محمد الشناوي قائد الأهلي، أوضح أن اللاعب رقم 1 في مصر ومن الوارد ن تصله عروض، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي وصل للأهلي حتى الآن.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.



