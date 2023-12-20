3 مباريات جمعت الزمالك مع ساجرادا الأنجولى قبل لقاء الليلة بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يلتقى فريقالزمالكفى السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

3 مباريات جمعت الزمالك مع ساجرادا الإنجولى

تعد مباراة اليوم هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة، ثم واجه الفارس الأبيض ساجرادا في مباراة الجولة الثالثة بالنسخة الحالية للكونفدرالية وفاز بهدف دون رد.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.



وفى المقابل، افتتح ساجرادا الأنجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد.



