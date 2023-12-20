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الداخلية يستعيد أحمد عماد أمام زد بعد انتهاء إيقافه

12/20/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق الداخلية جهود مدافعه أحمد عماد في مباراته أمام زد يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة للدوري، بعد انتهاء إيقافه في مباراة الفريق الشرطي أمام سموحة الأخيرة بالدوري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان على تجهيز محمد مجدي الحارس البديل للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، بعد إصابة محمود الزنفلي في المباراة الماضية أمام سموحة.

وشارك محمد مجدي بديلا في مباراة سموحة الماضية بعد تعرض الزنفلي للإصابة، قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

وتعرض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة الأخيرة ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه.

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.








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