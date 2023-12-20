كشف حساب الزمالك أمام الأندية الأنجولية قبل مواجهة ساجرادا.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريقالزمالكفى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام الزمالك أمام الأندية الانجولية

يعد الزمالك أكثر فريق مصرى واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 15 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.



وفى المقابل، افتتح ساجرادا الأنجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد.