الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 337ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 58ر0 في المئة إلى مستوى 337ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 64ر0 في المئة إلى مستوى 391ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 73ر0 إلى مستوى 356ر0 دينار فيما انخفض الين الياباني بنسبة 35ر1 في المئة إلى 0021ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / ن و ف
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