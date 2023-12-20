سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
التاريخ
12/20/2023 4:29:01 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (كونا)
MENAFN20122023000071011013ID1107632021
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