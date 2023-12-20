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بعثة الكويت لدى الامم المتحدة وسفارتا كندا والارجنتين يستقبلون المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل

12/20/2023 4:28:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- استقبلت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة وسفارتا الكويت في كندا والارجنتين مسؤولين ودبلوماسيين وسفراء لتقديم واجب العزاء في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
واستقبلت البعثة في مقرها مساء أمس الثلاثاء مسؤولين أمميين على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد إلى جانب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس لتقديم واجب العزاء الذي استمر ثلاثة أيام.
وعبر المسؤولون الأمميون عن خالص التعازي والمواساة للكويت قيادة وشعبا حيث فتحت البعثة سجلا للتعازي بوفاة الامير الراحل.
ومن جانبها أقامت سفارة دولة الكويت في كندا مراسم عزاء في وفاة سمو أمير البلاد الراحل حيث كان في استقبال وفود المعزين سفيرة الكويت ريم الخالد وأعضاء السفارة التي خصصت سجلا للتعازي.
وقدم واجب العزاء عدد من السفراء العرب والاجانب وكبار المسؤولين في كندا والذين أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت حكومة وشعبا مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت السفيرة الخالد في بيان عن بالغ الحزن والاسى لوفاة سمو الامير الراحل بعد مسيرة عطرة وثرية زاخرة بالعطاء والانجازات مستحضرة خصاله الطيبة كقائد مخلص لم يدخر جهدا في خدمة شعبه وأمتيه العربية والاسلامية.
وذكرت ان الامير الراحل بذل حياته لرعاية مصالح بلاده وترسيخ استقرارها مثنية على عهده الذي شهد تقدما وازدهارا للشعب الكويتي داعية المولى جلت عظمته ان يلهم اسرة آل صباح وشعب الكويت جميل الصبر والسلوان.
وفي الارجنتين استقبلت سفارة دولة الكويت جموع المعزين وتم تدوين الكلمات في سجل التعازي من كبار المسؤولين في الحكومة والولايات الأرجنتينية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمراكز الإسلامية المعتمدة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجالية العربية اذ اعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لدولة الكويت حكومة وشعبا.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى الارجنتين عبدالعزيز البشر في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن بالغ الحزن والاسى لوفاة سمو الامير الراحل بعد مسيرة عطرة زاخرة بالعطاء والانجازات داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل صباح وشعب الكويت الصبر والسلوان.
وقال السفير البشر انه تم التنسيق مع المراكز الإسلامية في العاصمة بوينس آيرس لاداء صلاة الغائب على سمو أمير البلاد الراحل.(النهاية)

ع س ت / ا م م / ش م ع



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