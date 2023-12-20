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فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 2ر18 في المئة

12/20/2023 4:28:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 2ر18 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 5ر82 مليار ين ياباني (574 مليون دولار أمريكي) متراجعا للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وعشرة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 3ر10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7ر109 مليار ين ياباني (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 8ر26 في المئة للشهر ال19 على التوالي ليصل إلى 2ر27 مليار ين ياباني (189 مليون دولار أمريكي).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 5ر20 في المئة ليصل إلى 3ر882 مليار ين يابان (1ر6 مليار دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 9ر10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 4ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 4ر11 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 6ر25 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 9ر776 مليار ين (4ر5 مليار دولار).
وانخفضت الواردات بنسبة 9ر11 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.(النهاية)

م ك / م ج ز




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