فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 2ر18 في المئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 2ر18 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 5ر82 مليار ين ياباني (574 مليون دولار أمريكي) متراجعا للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وعشرة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 3ر10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7ر109 مليار ين ياباني (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 8ر26 في المئة للشهر ال19 على التوالي ليصل إلى 2ر27 مليار ين ياباني (189 مليون دولار أمريكي).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 5ر20 في المئة ليصل إلى 3ر882 مليار ين يابان (1ر6 مليار دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 9ر10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 4ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 4ر11 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 6ر25 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 9ر776 مليار ين (4ر5 مليار دولار).
وانخفضت الواردات بنسبة 9ر11 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.(النهاية)
م ك / م ج ز
MENAFN20122023000071011013ID1107632017
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