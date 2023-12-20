5ر129 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والـ11 يبدأون اختبارات الفصل الأول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي
(حدث مصور) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- بدأ صباح اليوم الأربعاء ما يقرب من 129500 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر بالقسمين العلمي والأدبي من المرحلة الثانوية اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2023.
وأتمت وزارة التربية كل الاستعدادات والتجهيزات في مختلف القطاعات لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها لتنظيم عملية أداء الامتحانات في وقت يتطلع الطلبة بعزيمة ونشاط إلى تحقيق النجاح والتفوق للإسهام في بناء وطنهم والمشاركة في نهضته. (النهاية) ف ر / ن و ف
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