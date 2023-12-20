5ر129 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والـ11 يبدأون اختبارات الفصل الأول

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي

(حدث مصور) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- بدأ صباح اليوم الأربعاء ما يقرب من 129500 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر بالقسمين العلمي والأدبي من المرحلة الثانوية اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2023.

وأتمت وزارة التربية كل الاستعدادات والتجهيزات في مختلف القطاعات لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها لتنظيم عملية أداء الامتحانات في وقت يتطلع الطلبة بعزيمة ونشاط إلى تحقيق النجاح والتفوق للإسهام في بناء وطنهم والمشاركة في نهضته. (النهاية) ف ر / ن و ف