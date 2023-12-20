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ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 131 قتيلا

12/20/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي الصين أمس إلى 131 قتيلا على الأقل و980 مصابا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها ان 113 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في محافظة (جيشيشان) بمقاطعة (قنسوا) بينما سجل إقليم (شنغهاي) المجاور 18 حالة وفاة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الثلاثاء عن زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
كما ألحق الزلزال أضرارا بآلاف المنازل في (جيشيشان) الواقعة على بعد نحو 1600 كيلومتر جنوب غرب بكين وتسبب بتدمير بعض الطرق الريفية وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق.(النهاية)

م ك / م ج ز




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