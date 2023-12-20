ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 131 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي الصين أمس إلى 131 قتيلا على الأقل و980 مصابا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها ان 113 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في محافظة (جيشيشان) بمقاطعة (قنسوا) بينما سجل إقليم (شنغهاي) المجاور 18 حالة وفاة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الثلاثاء عن زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
كما ألحق الزلزال أضرارا بآلاف المنازل في (جيشيشان) الواقعة على بعد نحو 1600 كيلومتر جنوب غرب بكين وتسبب بتدمير بعض الطرق الريفية وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق.(النهاية)
م ك / م ج ز
MENAFN20122023000071011013ID1107632015
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