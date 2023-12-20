سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة

سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة
التاريخ
12/20/2023 4:28:46 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه رعاه الله كتاب استقالة الحكومة. (النهاية) ن و ف
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