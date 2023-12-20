دولة الكويت تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الصين جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعازي دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين أمس الثلاثاء وراح ضحيته عشرات الأشخاص.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على الوقوف بجانب أصدقائها أمام هذه الكارثة لتخطي آثارها بأسرع وقت ممكن معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN20122023000071011013ID1107632013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.