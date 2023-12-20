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دولة الكويت تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الصين جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو

12/20/2023 4:28:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعازي دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين أمس الثلاثاء وراح ضحيته عشرات الأشخاص.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على الوقوف بجانب أصدقائها أمام هذه الكارثة لتخطي آثارها بأسرع وقت ممكن معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)

ن م ع / ت م


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