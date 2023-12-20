يوم وظيفي في أحد الفروع الإنتاجية ببلدية أم الجمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 20 كانون الأول(بترا) - نفذت وزارة العمل أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلدية أم الجمال وشركة المعماري للبتروكيماويات، يوما وظيفيا للفرع الإنتاجي الذي تم استحداثه أخيرا في منطقة أم الجمال.
وقالت مديرة إدارة الفروع الإنتاجية في وزارة العمل نجاح البريقي، إن هذا الفرع الإنتاجي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي تسعى إلى التوسع في إقامة هذه الفروع، بهدف توفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث سيوفر 150 فرصة عمل جديدة لأبناء بلدية أم الجمال والمناطق المحيطة بها.
وأشارت إلى أن عدد الذين تقدموا بطلبات عمل لدى الفرع الإنتاجي تجاوز 800 طلب، مشيرة إلى أنه سيصار لرفع تلك الطلبات لوزارة العمل لفرزها وتقيمها تمهيدا لاختيار المقبولين حسب معايير محددة.
وأضافت البريقي، أن محافظة المفرق تحظى بوجود فرعيين إنتاجيين فاعلين في منطقة سما السرحان، يوفران حاليا ما يزيد عن 450 فرصة عمل، إضافة إلى وجود فرع إنتاجي آخر قيد الإنشاء في المحافظة، في مجال الصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية مع أحد المستثمرين في بلدية منشية بني حسن، لاستحداث فرع إنتاجي جديد ومن المتوقع أن يوفر 250 فرصة عمل لأبناء وبنات البلدية.
--(بترا)
ه ق/أ م / س س
20/12/2023 12:13:38
MENAFN20122023000117011021ID1107632011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.