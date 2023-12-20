يوم وظيفي في أحد الفروع الإنتاجية ببلدية أم الجمال

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 20 كانون الأول(بترا) - نفذت وزارة العمل أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلدية أم الجمال وشركة المعماري للبتروكيماويات، يوما وظيفيا للفرع الإنتاجي الذي تم استحداثه أخيرا في منطقة أم الجمال.

وقالت مديرة إدارة الفروع الإنتاجية في وزارة العمل نجاح البريقي، إن هذا الفرع الإنتاجي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي تسعى إلى التوسع في إقامة هذه الفروع، بهدف توفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث سيوفر 150 فرصة عمل جديدة لأبناء بلدية أم الجمال والمناطق المحيطة بها.

وأشارت إلى أن عدد الذين تقدموا بطلبات عمل لدى الفرع الإنتاجي تجاوز 800 طلب، مشيرة إلى أنه سيصار لرفع تلك الطلبات لوزارة العمل لفرزها وتقيمها تمهيدا لاختيار المقبولين حسب معايير محددة.

وأضافت البريقي، أن محافظة المفرق تحظى بوجود فرعيين إنتاجيين فاعلين في منطقة سما السرحان، يوفران حاليا ما يزيد عن 450 فرصة عمل، إضافة إلى وجود فرع إنتاجي آخر قيد الإنشاء في المحافظة، في مجال الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية مع أحد المستثمرين في بلدية منشية بني حسن، لاستحداث فرع إنتاجي جديد ومن المتوقع أن يوفر 250 فرصة عمل لأبناء وبنات البلدية.

--(بترا)

ه ق/أ م / س س

20/12/2023 12:13:38

