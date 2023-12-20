المفرق:محاضرة عن دور ديوان المحاسبة بالمحافظة على المال العام

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المفرق 20 كانون الاول ( بترا ) - قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يطبق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين نظرا لاهتمام جلالته الشخصي بتطوير القطاع العام وتحسين وتجويد بيئة العمل بالمحافظة على المال العام من مبدأ المسائلة والشفافية .

واشار خلال محاضرته التي نظمتها كلية الأعمال في جامعة آل البيت امس الثلاثاء ،بحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير ونوابه وعميد شؤون الطلبة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الى ان ديوان المحاسبة هو الأعرق في الرقابة المالية على مستوى الأردن ، مشيرا الى مراحل تأسيس الديوان ودوره ومهامه في المحافظة على المال العام وانواع الرقابة التي يمارسها الجهاز ونطاق رقابته والتحول التدريجي في آلية عمله والأداء المطلوب.

وبين الحمادين ان تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه يأتي من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة ،مؤكداً على المهمة الأساسية للديوان المتمثلة بالرقابة على المال العام والتأكد من سلامة الإنفاق الذي يخدم الصالح العام من خلال الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل ديوان المحاسبة.

وأضاف أن الديوان قام بتطوير أساليب العمل ضمن المعايير الدولية التي تشمل الاستقلالية والنزاهة والمسائلة لكي نحقق الشفافية وتطوير وبناء القدرات وفق الأساليب الحديثة والاهتمام بالتكنولوجيا ورقمنه الخدمات والتركيز على بناء الذات وتطوير المعرفة بالأنظمة وأساليب التدقيق الحديثة مؤكدا أن جميع الملاحظات التي ترد الى الديوان هي موضع اهتمام وتقدير مشيراً الى حجم المبالغ التي وفرها الديوان كوفر مالي عام .

وعرض لنوع العلاقة التشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب والديوان وفق أعلى درجات المهنية بهدف الوصول الى الحقائق وتطوير العمل ليكون الديوان في حجم المسؤولية التي وجد من اجلها.

وبين رئيس الجامعة الدكتور أسامه نصير بأن الجامعة تسعى الى منح طلبتها العلم والمعارف والمهارات والدورات اللازمة لدخول سوق العمل بالتوازي مع تعليمهم المنهجي، مبيناً بأن صقل الطلبة بالمعارف وفهم التشريعات هي من تطوير الذات وتخوله دخول هذه السوق، مشيراً الى أن الجامعة رسخت الممارسات الوظيفية السليمة من خلال التدريب والتطوير للكادر الإداري والتدريسي.

-- (بترا )

ه ق / س س

20/12/2023 12:13:02

