المفرق:محاضرة عن دور ديوان المحاسبة بالمحافظة على المال العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 20 كانون الاول ( بترا ) - قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يطبق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين نظرا لاهتمام جلالته الشخصي بتطوير القطاع العام وتحسين وتجويد بيئة العمل بالمحافظة على المال العام من مبدأ المسائلة والشفافية .
واشار خلال محاضرته التي نظمتها كلية الأعمال في جامعة آل البيت امس الثلاثاء ،بحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير ونوابه وعميد شؤون الطلبة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الى ان ديوان المحاسبة هو الأعرق في الرقابة المالية على مستوى الأردن ، مشيرا الى مراحل تأسيس الديوان ودوره ومهامه في المحافظة على المال العام وانواع الرقابة التي يمارسها الجهاز ونطاق رقابته والتحول التدريجي في آلية عمله والأداء المطلوب.
وبين الحمادين ان تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه يأتي من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة ،مؤكداً على المهمة الأساسية للديوان المتمثلة بالرقابة على المال العام والتأكد من سلامة الإنفاق الذي يخدم الصالح العام من خلال الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل ديوان المحاسبة.
وأضاف أن الديوان قام بتطوير أساليب العمل ضمن المعايير الدولية التي تشمل الاستقلالية والنزاهة والمسائلة لكي نحقق الشفافية وتطوير وبناء القدرات وفق الأساليب الحديثة والاهتمام بالتكنولوجيا ورقمنه الخدمات والتركيز على بناء الذات وتطوير المعرفة بالأنظمة وأساليب التدقيق الحديثة مؤكدا أن جميع الملاحظات التي ترد الى الديوان هي موضع اهتمام وتقدير مشيراً الى حجم المبالغ التي وفرها الديوان كوفر مالي عام .
وعرض لنوع العلاقة التشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب والديوان وفق أعلى درجات المهنية بهدف الوصول الى الحقائق وتطوير العمل ليكون الديوان في حجم المسؤولية التي وجد من اجلها.
وبين رئيس الجامعة الدكتور أسامه نصير بأن الجامعة تسعى الى منح طلبتها العلم والمعارف والمهارات والدورات اللازمة لدخول سوق العمل بالتوازي مع تعليمهم المنهجي، مبيناً بأن صقل الطلبة بالمعارف وفهم التشريعات هي من تطوير الذات وتخوله دخول هذه السوق، مشيراً الى أن الجامعة رسخت الممارسات الوظيفية السليمة من خلال التدريب والتطوير للكادر الإداري والتدريسي.
-- (بترا )
ه ق / س س
20/12/2023 12:13:02
MENAFN20122023000117011021ID1107632010
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