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المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى

12/20/2023 4:28:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف إيهودا غليك اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية فيه.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
20/12/2023 12:09:55

MENAFN20122023000117011021ID1107632009

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