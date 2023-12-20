المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى
التاريخ
12/20/2023 4:28:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 20 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف إيهودا غليك اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية فيه.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
20/12/2023 12:09:55
MENAFN20122023000117011021ID1107632009
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