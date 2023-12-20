وزير المالية: قدرت الإيرادات المحلية لعام 2024 بمبلغ 9579 مليون دينار بزيادة مقدارها 873 مليونا (بترا)

وزير المالية: قدرت الإيرادات المحلية لعام 2024 بمبلغ 9579 مليون دينار بزيادة مقدارها 873 مليونا (بترا)
التاريخ
12/20/2023 4:28:33 AM
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