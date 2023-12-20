الضمان وجامعة عجلون الوطنية توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- وقّع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن خصومات على رسوم الساعات الدراسية والتدريبية وتقسيطها لأبناء المتقاعدين، كذلك نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى طلبة الجامعة.
وقال الطراونة، إن جامعة عجلون الوطنية هي الجهة الـ 11 التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى توفير مزيد من الخدمات والامتيازات تجاه متقاعديها، خصوصاً بأن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل المؤسسة والمجتمع وما نقدمه لهم من تسهيلات نفتخر به كمؤسسة.
وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً وتنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة، بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة، بما في ذلك التنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والأهلية.
وأوضح بأن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي ضمن محور الحماية الاجتماعية مساندة للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة، خصوصاً وأن جلالة الملك أكد بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً اساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.
وأشار الطراونة، إلى أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعة، مؤكداً أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم وانتقالهم لسوق العمل، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن المحتوى العلمي لأحد المساقات الدراسية في خطط البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة، مشيداً بجامعة عجلون الوطنية كونها تقع في محافظة عجلون والتي تعتبر المحافظة الخضراء والرئة التي نتنفس منها وتساهم بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
من جانبه بيّن الهناندة، أن جامعة عجلون الوطنية تخطو خطوات ثابتة نحو التميز في مختلف المجالات واستحداث التخصصات التكنولوجية والزراعية وغيرها، مع الإشارة إلى أن رسوم الجامعة تعد الأدنى بين الجامعات، مقارنة بجودة التخصصات والخبرات داخلها وإن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة على إكمال دراستهم الجامعية وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، مبينا أن كلية الزراعة في الجامعة بوابة عبور للطلبة لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن .
كما بين أن الجامعة ستقدم خصومات إضافية بنسبة 5 بالمئة على رسوم الساعات الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية للتخصصات التي تقل نسبة الخصم فيها عن 50 بالمئة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأبناؤهم.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال مساق التربية الوطنية الذي ستوفره الجامعة ضمن خطط البرامج الأكاديمية لديها، وذلك بتسمية محاضر متخصص يقدم محتوى المادة العلمية الخاصة بأحكام قانون الضمان والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.
كما تضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان، والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما في هذا المجال، وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.
--(بترا)
ع ف/أ م / س س
20/12/2023 11:43:05
MENAFN20122023000117011021ID1107632005
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