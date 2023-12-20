الضمان وجامعة عجلون الوطنية توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- وقّع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن خصومات على رسوم الساعات الدراسية والتدريبية وتقسيطها لأبناء المتقاعدين، كذلك نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى طلبة الجامعة.

وقال الطراونة، إن جامعة عجلون الوطنية هي الجهة الـ 11 التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى توفير مزيد من الخدمات والامتيازات تجاه متقاعديها، خصوصاً بأن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل المؤسسة والمجتمع وما نقدمه لهم من تسهيلات نفتخر به كمؤسسة.

وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً وتنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة، بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة، بما في ذلك التنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والأهلية.

وأوضح بأن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي ضمن محور الحماية الاجتماعية مساندة للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة، خصوصاً وأن جلالة الملك أكد بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً اساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأشار الطراونة، إلى أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعة، مؤكداً أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم وانتقالهم لسوق العمل، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن المحتوى العلمي لأحد المساقات الدراسية في خطط البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة، مشيداً بجامعة عجلون الوطنية كونها تقع في محافظة عجلون والتي تعتبر المحافظة الخضراء والرئة التي نتنفس منها وتساهم بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

من جانبه بيّن الهناندة، أن جامعة عجلون الوطنية تخطو خطوات ثابتة نحو التميز في مختلف المجالات واستحداث التخصصات التكنولوجية والزراعية وغيرها، مع الإشارة إلى أن رسوم الجامعة تعد الأدنى بين الجامعات، مقارنة بجودة التخصصات والخبرات داخلها وإن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة على إكمال دراستهم الجامعية وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، مبينا أن كلية الزراعة في الجامعة بوابة عبور للطلبة لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن .

كما بين أن الجامعة ستقدم خصومات إضافية بنسبة 5 بالمئة على رسوم الساعات الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية للتخصصات التي تقل نسبة الخصم فيها عن 50 بالمئة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأبناؤهم.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال مساق التربية الوطنية الذي ستوفره الجامعة ضمن خطط البرامج الأكاديمية لديها، وذلك بتسمية محاضر متخصص يقدم محتوى المادة العلمية الخاصة بأحكام قانون الضمان والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.

كما تضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان، والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما في هذا المجال، وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.

--(بترا)

ع ف/أ م / س س

20/12/2023 11:43:05