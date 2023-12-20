الكهرباء الوطنية تعلن عن اصدار خاص من إجراءات السلامة العامة فيها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)-أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الأربعاء، عن اصدار جديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة أهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.
ووفقا لبيان الشركة، تم بموجب الاصدار تطوير إجراءات السلامة العامة للعمل على معدات النظام الكهربائي.
وعقدت الشركة لهذه الغاية ورشة عمل في قاعة الدكتور هشام الخطيب في مركز المراقبة والتحكم الوطني، نظمتها دائرة العمليات التشغيلية، بحضور ممثلين عن شركات توزيع الكهرباء من القطاع "شركة الكهرباء الأردنية، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء اربد".
وتناولت الورشة الإصدار الجديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة وأهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.
وتضمنت الورشة الآلية الجديدة التي طورتها الشركة تعزيزاً لإجراءات السلامة العامة في مواقع العمل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لسلامة العاملين والمعدات.
وفي السياق ذاته، تم اطلاع الحضور على تجربة شركة الكهرباء الوطنية في أتمتة بيانات واعمال النظام الكهربائي والتي تخدم توثيق إجراءات السلامة من قبل المشغلين والعاملين على المعدات في مواقع العمل.
وتأتي الورشة ضمن أهداف الشركة الاستراتيجية التي تتعلق بالتشغيل الآمن للنظام الكهربائي الأردني.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
20/12/2023 11:37:30
MENAFN20122023000117011021ID1107632002
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