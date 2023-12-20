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الكهرباء الوطنية تعلن عن اصدار خاص من إجراءات السلامة العامة فيها

12/20/2023 4:28:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)-أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الأربعاء، عن اصدار جديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة أهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.
ووفقا لبيان الشركة، تم بموجب الاصدار تطوير إجراءات السلامة العامة للعمل على معدات النظام الكهربائي.
وعقدت الشركة لهذه الغاية ورشة عمل في قاعة الدكتور هشام الخطيب في مركز المراقبة والتحكم الوطني، نظمتها دائرة العمليات التشغيلية، بحضور ممثلين عن شركات توزيع الكهرباء من القطاع "شركة الكهرباء الأردنية، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء اربد".
وتناولت الورشة الإصدار الجديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة وأهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.
وتضمنت الورشة الآلية الجديدة التي طورتها الشركة تعزيزاً لإجراءات السلامة العامة في مواقع العمل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لسلامة العاملين والمعدات.
وفي السياق ذاته، تم اطلاع الحضور على تجربة شركة الكهرباء الوطنية في أتمتة بيانات واعمال النظام الكهربائي والتي تخدم توثيق إجراءات السلامة من قبل المشغلين والعاملين على المعدات في مواقع العمل.
وتأتي الورشة ضمن أهداف الشركة الاستراتيجية التي تتعلق بالتشغيل الآمن للنظام الكهربائي الأردني.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
20/12/2023 11:37:30

MENAFN20122023000117011021ID1107632002

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