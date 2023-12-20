وزير المالية: 325 مليون دينار توقعات ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2024 (بترا)

وزير المالية: 325 مليون دينار توقعات ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2024 (بترا)
التاريخ
12/20/2023 4:28:28 AM
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.