الكويت: الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا) - أدى سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى الحكم خلفا لسمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.
وبحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا)، نادى مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي السبت الماضي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويعد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي توفي السبت الماضي.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
20/12/2023 11:23:16
MENAFN20122023000117011021ID1107631997
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