الكويت: الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا) - أدى سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى الحكم خلفا لسمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا)، نادى مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي السبت الماضي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي توفي السبت الماضي.

-- (بترا)

رصد/رس/اص/ب ط

20/12/2023 11:23:16