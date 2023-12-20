بحث الرقابة على المستوردات المحلية من الأثاث ومنتجاته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- بحثت نقابة تجار ومنتجي الأثاث، مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، جملة من القضايا، منها الرقابة على الأسواق والمنتجات المحلية والمستوردة.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، إنها ناقشت مشاكل التجار والمستوردين، المتعلقة بالاجراءات الخاصة للبضائع التي تدخل المملكة من المنافذ الحدودية والرقابة عليها.

وقال النقيب أحمد الجنيدي، إن بطاقة البيانات من البلد المنشأ، يجب أن تكون واضحة على كل السلع المحلية والمستوردة، خاصة من حيث مكان الصنع.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مسميات بعض المنتجات محددة ودقيقة، بما لا يحدث لبسا لدى المستهلك، سواء أكانت محلية أو مستوردة.

بدوره اعتبر نائب أمين السر في النقابة رامي المجالي، أن كمية العينات التي تُفحص عبر مؤسسة المواصفات والمقاييس من حاويات البضائع كبيرة، مشيراً إلى تكرار الفحص لبعض المواد، خاصة وأن بعضها يستورد بنحو متكرر من نفس المصدر، بنفس المواصفات.

ودعا إلى توفير مكاتب فحص في المنافذ الحدودية لكل الجهات ذات الاختصاص بالفحص، بهدف تقليص مدته والتي قد تصل لنحو 14 يوماً لكل عينة.

واقترح عضو النقابة جمال عاشور، أن تعتمد المؤسسة عينات ترسل من المصنع مع البضائع المستوردة في نفس الشحنة وبنفس المواصفات وأن تكون مختومة، بهدف عدم إتلاف البضائع المعدة للاستخدام أو البيع عند قص العينات.

وأكدت مدير عام المؤسسة عبير بركات، أن المؤسسة حريصة على متابعة كل الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات على المستوردين والتجار.

ولفتت بركات إلى ضرورة تفعيل الدور التوعوي، بما ينعكس إيجابياً على أركان العملية التجارية من تاجر ومصنّع ومستهلك.

ودعا الناطق باسم النقابة أحمد الحلو، لتوفير شراكة تعاونية بين النقابة والمؤسسة على كل المستويات.

--(بترا)

ع ن/أ م L / س س

20/12/2023 10:58:39