المنتخبات الوطنية تحصد 10 ذهبيات في البطولة العربية المجمعة لألعاب البلياردو والسنوكر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا) - اختتمت في فندق لاندمارك بعمان مساء أمس الثلاثاء، منافسات البطولة العربية المجمعة لألعاب البليارد والسنوكر والكاروم، التي استضافها الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر على مدار 10 أيام.
وحصدت منتخباتنا الوطنية المشاركة على 10 ميداليات، في البطولة التي شارك بها 168 لاعبا ولاعبة، مثلوا 12 دولة وتنافسوا في 15 فئة مختلفة، ضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين والماستر.
وتوجت الأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، في اليوم الختامي للبطولة الفائزين بالمراكز الأولى للمنافسات.
ومع ختام البطولة حقق لاعبو منتخباتنا الوطنية 10 ميداليات ذهبية عن طريق أشرف المعايطة (سنوكر فردي)، و3 فضيات عن طريق أحمد العقيلي ومعاذ المجالي ( سنوكر فرق ) وحسن الكردي (9 كرات فردي ) وناصر عواد واحمد الغبابنة( بلياردو فرنسي )، و6 برونزيات عن طريق سالم أبو جاموس (سنوكر فرق ) وخالد ذيابات (سنوكر فردي 9 كرات) وعلاء نعيم ومتوكل دقدوق ( زوجي 9 كرات ) وحسن الكردي وأحمد الجلاد ( 10 كرات فردي) وجمال صبح ومحمد البلعاوي (بلياردو فرنسي فرق) وجمال صبح وناصر عواد ( بلياردو فرنسي).
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
20/12/2023 09:47:24
MENAFN20122023000117011021ID1107631985
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