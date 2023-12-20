المنتخبات الوطنية تحصد 10 ذهبيات في البطولة العربية المجمعة لألعاب البلياردو والسنوكر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا) - اختتمت في فندق لاندمارك بعمان مساء أمس الثلاثاء، منافسات البطولة العربية المجمعة لألعاب البليارد والسنوكر والكاروم، التي استضافها الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر على مدار 10 أيام.

وحصدت منتخباتنا الوطنية المشاركة على 10 ميداليات، في البطولة التي شارك بها 168 لاعبا ولاعبة، مثلوا 12 دولة وتنافسوا في 15 فئة مختلفة، ضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين والماستر.

وتوجت الأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، في اليوم الختامي للبطولة الفائزين بالمراكز الأولى للمنافسات.

ومع ختام البطولة حقق لاعبو منتخباتنا الوطنية 10 ميداليات ذهبية عن طريق أشرف المعايطة (سنوكر فردي)، و3 فضيات عن طريق أحمد العقيلي ومعاذ المجالي ( سنوكر فرق ) وحسن الكردي (9 كرات فردي ) وناصر عواد واحمد الغبابنة( بلياردو فرنسي )، و6 برونزيات عن طريق سالم أبو جاموس (سنوكر فرق ) وخالد ذيابات (سنوكر فردي 9 كرات) وعلاء نعيم ومتوكل دقدوق ( زوجي 9 كرات ) وحسن الكردي وأحمد الجلاد ( 10 كرات فردي) وجمال صبح ومحمد البلعاوي (بلياردو فرنسي فرق) وجمال صبح وناصر عواد ( بلياردو فرنسي).

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

20/12/2023 09:47:24