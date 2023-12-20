المنتخب الوطني للملاكمة يبدأ معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيريه العراقي والمغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا) - بدأ المنتخب الوطني للملاكمة معسكرا تدريبيا مشتركا مع منتخبي العراق والمغرب في التدريبات التي انطلقت في مركز الإعداد الأولمبي في عمان.
ويأتي هذا المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للملاكمة لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وشهد اليوم الأول من المعسكر التدريبي المشترك الذي بدأ امس خوض لقاءات ودية بين اللاعبين وستشهد الأيام المقبلة تطبيق عدد من الأساليب الفنية والخطط من الأجهزة التدريبية للمنتخبات المشاركة في المعسكر.
-- (بترا)
خ خ/ب ط
20/12/2023 09:42:14
MENAFN20122023000117011021ID1107631984
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