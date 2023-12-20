المنتخب الوطني للملاكمة يبدأ معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيريه العراقي والمغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا) - بدأ المنتخب الوطني للملاكمة معسكرا تدريبيا مشتركا مع منتخبي العراق والمغرب في التدريبات التي انطلقت في مركز الإعداد الأولمبي في عمان.

ويأتي هذا المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للملاكمة لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وشهد اليوم الأول من المعسكر التدريبي المشترك الذي بدأ امس خوض لقاءات ودية بين اللاعبين وستشهد الأيام المقبلة تطبيق عدد من الأساليب الفنية والخطط من الأجهزة التدريبية للمنتخبات المشاركة في المعسكر.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

20/12/2023 09:42:14