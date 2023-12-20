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مجموعة حمادة تطلق حملة دفيني لمساعدة أسر عفيفة

12/20/2023 4:28:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول(بترا) -أطلقت مجموعة حمادة للسنة العاشرة على التوالي حملة "دفيني" الخيرية لمساعدة أسر عفيفة ومحتاجة بمختلف مناطق المملكة تعينهم في فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن حملة "دفيني" التي بدأت من مدينة اربد تشمل توزيع حرامات شتوية وملابس لجميع الأعمار بالإضافة إلى مكملات غذائية مقدمة من احد مستودعات الادوية بالمملكة.
واضاف في بيان اليوم الاربعاء، أن اطلاق الحملة يأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح حمادة أن الحملة تتميز هذا العام بأنها مكثفة وتشمل مختلف محافظات المملكة وتنفذ بالتنسيق مع غرف التجارة، مؤكدا أن توزيع المساعدات على أسر محتاجه وفقيرة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في دعم أسر معوزة ومحتاجة في فصل الشتاء.
--(بترا)
س ص / س س
20/12/2023 09:35:52

MENAFN20122023000117011021ID1107631983

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