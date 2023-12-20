مجموعة حمادة تطلق حملة دفيني لمساعدة أسر عفيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول(بترا) -أطلقت مجموعة حمادة للسنة العاشرة على التوالي حملة "دفيني" الخيرية لمساعدة أسر عفيفة ومحتاجة بمختلف مناطق المملكة تعينهم في فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن حملة "دفيني" التي بدأت من مدينة اربد تشمل توزيع حرامات شتوية وملابس لجميع الأعمار بالإضافة إلى مكملات غذائية مقدمة من احد مستودعات الادوية بالمملكة.
واضاف في بيان اليوم الاربعاء، أن اطلاق الحملة يأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح حمادة أن الحملة تتميز هذا العام بأنها مكثفة وتشمل مختلف محافظات المملكة وتنفذ بالتنسيق مع غرف التجارة، مؤكدا أن توزيع المساعدات على أسر محتاجه وفقيرة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في دعم أسر معوزة ومحتاجة في فصل الشتاء.
--(بترا)
س ص / س س
20/12/2023 09:35:52
MENAFN20122023000117011021ID1107631983
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