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تجارة الأردن تستضيف مقر مبادرة الغرفة الاسلامية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني

12/20/2023 4:28:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول(بترا)- وافقت الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اخيرا بالعاصمة الدوحة، على استضافة غرفة تجارة الأردن لمبادراتها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي لفلسطين.
وكان رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق قد طرح استضافة الغرفة لمقر المبادرة خلال الاجتماع، مؤكدا تسخير كل الأمكانيات بما يسهم في دعم المبادرة التي تم أطلاقها قبل شهرين في عمان على هامش اعمال القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص.
واشار بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الاربعاء أن رئيس الغرفة الاسلامية عبدالله صالح كامل، ثمن للاردن استضافة المبادرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن والدول الاعضاء بالغرفة الإسلامية لتجاوز الأزمات والصعوبات تعترض طريق التنمية.
ووفقا للبيان، تسعى المبادرة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من خلال التركيز على تنمية المهارات والتدريب المهني وايجاد فرص عمل مستدامة وارساء دعائم نظام متكامل للتعليم عن بعد، ودعم ثقافة العمل عن بعد، عبر إطلاق مبادرات متنوعة لدعم الأعمال التجارية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما يسهم في مشاركة الفلسطينيين في السوق العالمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام للبلاد.
وتشمل مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بُعد وتطوير المهارات تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة، وتوفير دخل ثابت، وتمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مُختلف المعوقات الاقتصادية.
--(بترا)
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20/12/2023 09:22:05

MENAFN20122023000117011021ID1107631982

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