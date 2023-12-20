ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من دخول موانئها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قررت ماليزيا اليوم الأربعاء، منع شركة الشحن الإسرائيلية زيم، من الرسو في موانئها.

ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية " برناما"، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في بيان، "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية" في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

--(بترا)

رصد/ أغ/أ م / س س

20/12/2023 09:10:24