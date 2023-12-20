ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من دخول موانئها

ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من دخول موانئها
التاريخ
12/20/2023 4:28:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- قررت ماليزيا اليوم الأربعاء، منع شركة الشحن الإسرائيلية زيم، من الرسو في موانئها.
ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية " برناما"، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في بيان، "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية" في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.
--(بترا)
رصد/ أغ/أ م / س س
20/12/2023 09:10:24
MENAFN20122023000117011021ID1107631981
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