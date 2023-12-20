وزير الخارجية البريطاني يبدأ زيارة للأردن والمنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 كانون الأول (بترا) - صالح الخوالدة- بدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن والشرق الأوسط لتأكيد العمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان صحافي، إن كاميرون سيعقد اليوم الأربعاء، محادثات رفيعة المستوى ويجتمع بوزير الخارجية أيمن الصفدي، في سياق الجهود الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة، والعمل تجاه الوصول إلى حل الدولتين، وسوف يعرب عن تأييد المملكة المتحدة لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وبحسب البيان، سيزور كاميرون، العريش في مصر ليطلع على وصول المساعدات البريطانية وإرسالها إلى غزة، كما سيعقد اجتماعا مع نظيره المصري ويجتمع بالرئيس المصري.

وأضافت أنه خلال زيارته التي يرافقه بها وزير شؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، سيؤكد في محادثاته، الحاجة للعمل معا وتجنب انتشار الصراع، والحاجة إلى مزيد من الهدنات الإنسانية، سعيا للإفراج عن جميع الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة، لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

كما قالت أن المملكة المتحدة ضاعفت المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، لتصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وأرسلت 74 طنا من المساعدات إلى غزة، ودعت في كل اتصال مع إسرائيل إلى إدخال المساعدات بلا عراقيل، وإلى مزيد من الهدنات الإنسانية.

كما دعت المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون، إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين الذي وصل إلى مستويات قياسية في الضفة الغربية المحتلة، معربين عن إدانتهم الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي تُرهب الفلسطينيين ويجب تقديم المسؤولين عن هذا العنف لمواجهة العدالة.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

20/12/2023 09:18:46