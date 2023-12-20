غارات عنيفة تستهدف جباليا وعشرات الشهداء والجرحى بالقصف المتواصل على القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 كانون الأول (بترا) - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ75 قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

ويأتي القصف على جباليا عقب استشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.

وأكدت مصادر محلية وصحية بالقطاع، قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصاً في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأفادت مصادر صحفية في القطاع باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

كما استشهد 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء أمس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

فيما استشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة حمدان غرب خانيونس، جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

20/12/2023 08:59:49