جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة
التاريخ
12/20/2023 4:28:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط في صفوفه في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطا قتل متأثرا بعد إصابته بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي.
وبذلك يرتفع عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال إلى نحو 470 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
20/12/2023 08:18:00
MENAFN20122023000117011021ID1107631978
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