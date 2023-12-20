بريطانيا: كتاب يوقعون رسالة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 كانون الاول (بترا)- قالت هيئة (بي بي سي) إن عدداً من كبار الكتاب المسرحيين والممثلين والمخرجين في المملكة المتحدة وقعوا رسالة مفتوحة تدعو إلى إطلاق سراح أعضاء فرقة مسرحية فلسطينية اعتقلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الهيئة إن منتج مسرح الحرية مصطفى شتا والممثل جمال أبو جوس اعتقلا من منزليهما في مدينة جنين الأسبوع الماضي، واحتجز الممثل والمخرج الفني الفلسطيني أحمد الطوباسي ولكن أطلق سراحه لاحقًا.
وأوضحت أن الممثل ماكسين بيك، والكاتب المسرحي كاريل تشرشل، والمدير الفني فيكي فيذرستون والمخرج والكاتب دومينيك كوك من بين الموقعين على الرسالة، التي تصف مسرح الحرية بأنه "منارة الأمل والمرونة في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها".
وأشارت إلى أن مسرح الحرية يقع في مخيم جنين للاجئين، وتأسس عام 2006 على يد جوليانو مير خميس الذي استشهد عام 2011 على يد مسلح ملثم خارج المسرح، حيث كان خميس يؤمن باستخدام الثقافة كوسيلة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رش/ ف ج
20/12/2023 06:26:48
MENAFN20122023000117011021ID1107631977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.