بريطانيا: كتاب يوقعون رسالة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 كانون الاول (بترا)- قالت هيئة (بي بي سي) إن عدداً من كبار الكتاب المسرحيين والممثلين والمخرجين في المملكة المتحدة وقعوا رسالة مفتوحة تدعو إلى إطلاق سراح أعضاء فرقة مسرحية فلسطينية اعتقلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الهيئة إن منتج مسرح الحرية مصطفى شتا والممثل جمال أبو جوس اعتقلا من منزليهما في مدينة جنين الأسبوع الماضي، واحتجز الممثل والمخرج الفني الفلسطيني أحمد الطوباسي ولكن أطلق سراحه لاحقًا.

وأوضحت أن الممثل ماكسين بيك، والكاتب المسرحي كاريل تشرشل، والمدير الفني فيكي فيذرستون والمخرج والكاتب دومينيك كوك من بين الموقعين على الرسالة، التي تصف مسرح الحرية بأنه "منارة الأمل والمرونة في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها".

وأشارت إلى أن مسرح الحرية يقع في مخيم جنين للاجئين، وتأسس عام 2006 على يد جوليانو مير خميس الذي استشهد عام 2011 على يد مسلح ملثم خارج المسرح، حيث كان خميس يؤمن باستخدام الثقافة كوسيلة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

رش/ ف ج

20/12/2023 06:26:48