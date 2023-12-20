جورج كلوني: لا توجد أى مبررات حول العالم لعودتى لشخصية باتمان

MENAFN - Youm7) يبدو أن النجم العالمى جورج كلوني ليس لديه أي نية للعودة لدور باتمان بعد ظهوره في فيلم The Flash، حيث ظهر الممثل في دور بروس واين أمام عزرا ميلر في اللحظات الأخيرة من نزهة الأبطال الخارقين، حيث أعاد تمثيل الدور لأول مرة منذ فيلم باتمان وروبن الذي سخر منه على نطاق واسع عام 1997 للمخرج جويل شوماخر.

وفي حديثه لبرنامج Entertainment Tonight خلال العرض الأول لفيلمه الجديد The Boys In The Boat، أوضح كلوني سبب عودته للعب دور البطولة.

وقال كلوني مازحا: "كانت هناك ضجة كبيرة بالنسبة لي للعودة بشخصية باتمان،"، وعندما سئل عما إذا كان من الممكن إقناعه بالعودة إلى الدور مرة أخرى، أجاب كلوني: "لا أعتقد أن هناك ما يكفي من المخدرات في العالم لكي أعود".

وفي حديثه إلى Variety في عام 2021، قال كلوني مازحًا إن باتمان وروبن "دمرا" سلسلة الأبطال الخارقين لأنها كانت سيئة للغاية وأنه رفض السماح لزوجته أمل بمشاهدتها.

وقال كلوني: "هناك بعض الأفلام التي أشاهدها، أريد أن تحظى زوجتي ببعض الاحترام لي".

ظهر العديد من الممثلين الذين لعبوا باتمان سابقًا في The Flash، بما في ذلك كلوني ومايكل كيتون وبن أفليك.



