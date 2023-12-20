آخر ظهور لـ سيلين ديون قبل تدهور حالتها الصحية.. صور

MENAFN - Youm7) ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون بشكل مفاجئ في إحدى مباريات الهوكي في دوري الهوكي الوطني فى لاس فيجاس في 31 أكتوبر الماضى،لمشاهدة مباراة مونتريال كنديانز مع الفرسان الذهبيين، ويعد هذا أول ظهور علنى لها منذ إعلان تشخيصها في ديسمبر من العام الماضى 2022.

وكانت قد كشفت شقيقة المغنية الكندية الأسطورية سيلين ديون أنها غير قادرة على السيطرة على عضلاتها، بحسب شقيقتها الكبرى كلوديت، ويأتي ذلك بعد عام من اضطرار ديون إلى إلغاء جولتها العالمية في ديسمبر من العام الماضى 2022.

سيلين ديون



















وأكدت شقيقتها البالغة من العمر 74 عامًا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تعود سيلين البالغة من العمر 55 عامًا إلى المسرح بعد معركتها مع اضطراب عصبي يسمى متلازمة الشخص المتصلب، حالة سيلين، وهي حالة تقدمية وغير قابلة للشفاء، تجعل الجسم يهاجم خلاياه العصبية ويؤثر بشدة على الحركة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "dailymail"، أكد كلوديت قائلة "إنها تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها، وما يكسر قلبي هو أنها كانت منضبطة دائمًا، لقد عملت دائمًا بجد،

كانت والدتنا تقول لها دائمًا: "سوف تقومين بالأمر بشكل جيد، ستقومين به بشكل صحيح، وبالتأكيد أن أحلامنا وأحلامها هو العودة إلى المسرح".

وبينما لا تزال الأبحاث جارية حول هذه الحالة، فإن ندرتها تعني أن التقدم كان بطيئًا.

وأضافت كلوديت قائلة:" كما أن الأحبال الصوتية عبارة عن عضلات، والقلب عضلة أيضًا، ولأنها حالة واحدة من بين مليون، لم يقم العلماء بإجراء الكثير من الأبحاث لأنها لم تؤثر على عدد كبير من الأشخاص".

كما تلقت مؤسسة عائلة سيلين الخيرية، Fondation Maman Dion، رسائل دعم للنجمة، وقالت كلوديت: "لقد فقد بعض الناس الأمل لأن كل الأمراض غير معروفة، لو تعلم عدد المكالمات الهاتفية التي تجريها المؤسسة بشأن سيلين! يخبرنا الناس أنهم يحبونها ويصلون من أجلها، وتتلقى الكثير من الرسائل والهدايا والصلبان المباركة".



