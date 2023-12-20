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تيريس جيبسون: عاوز أتعرف على تاريخ مصر وأزور كل الأماكن

12/20/2023 4:27:21 AM
(MENAFN- Youm7) وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس منذ سنوات واخيرا تحققت.
وفي فيديو حصري لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر عايز أروح في كل حتة وعايز أقابل كل المصريين واتعرف على تاريخ مصر".
ومن المقرر أن يصطحبه محمد لكريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.

وفي سياق متصل تعاقد النجم المصري محمد كريم مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج الكبير Stuart Ford لبطولة فيلم
Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man،Moonfall ، Serenity ،war of the world ،Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.



























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