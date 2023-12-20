طريقة عمل الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه.. وجبة لذيذة مناسبة للدايت

(MENAFN
- Youm7) تعتبروجبة الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه من الوجبات المحبب تناولها بشكل دائم ويمكن تناولها في وجبات الدايت لاحتوائها على عدد سعرات حرارية قليلة، بالإضافة إلى احتوائها على عدد كبيرمن الفيتامينات المتعددة، وتعتبر من الوجبات المشبعة التي يفضل تقديمها مع أطباق الخضار السوتيه، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه على طريقة الشيف مي صيام.
دجاج بالكاري
طريقة عمل دجاج بالكاري: المكونات:
دجاجة مقطعة 4 أو 8
بصلة
ملعقة كبيرة كاري
ملح
فلفل اسود
بقدونس
نصف كوب كريمة اختياري
طريقة تحضير دجاج الكاري:
شوحي الفراخ
في القليل من الزيت أو السمن حتى تأخذ
لون ذهبي
ضيفي البصل وقلبي حتى يأخذ لونه الذهبي
الفاتح
ثم ضيفي الكاري والملح والفلفل الأسود
ضيفي ماء ساخن وتغطى الفراخ
وتترك ساعة إلا ربع على النار أو حتى تمام النضج
نأخذ الدجاج و يوضع على الكريمة ويسخن فقط و يقدم مع أوراق البقدونس
طريقة عمل البطاطس البوريه
: المكونات:
نصف كيلو بطاطس
ربع كوب لبن
ربع كوب كريمة طهي
مكعبين زبدة
ملح
فلفل اسود
كمون
طريقة عمل البطاطس البوريه:
تغسل البطاطس جيدا وتسلق بقشرها
ثم قشري البطاطس بعد النضج وتهرس وهي دافئة توضع الزبدة وتهرس مع البطاطس حتى تذوب الزبدة
ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون
ثم ضيفي اللبن والكريمة وتقلب حتى ينعم القوام
قد تحتاجين قليلا من اللبن للوصول للنعومة المطلوبة
من الممكن تقديمها مع أوراق البقدونس
بطاطس بوريه
MENAFN20122023000132011024ID1107631971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.