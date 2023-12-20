طريقة عمل الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه.. وجبة لذيذة مناسبة للدايت

MENAFN - Youm7) تعتبروجبة الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه من الوجبات المحبب تناولها بشكل دائم ويمكن تناولها في وجبات الدايت لاحتوائها على عدد سعرات حرارية قليلة، بالإضافة إلى احتوائها على عدد كبيرمن الفيتامينات المتعددة، وتعتبر من الوجبات المشبعة التي يفضل تقديمها مع أطباق الخضار السوتيه، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم الدجاج بالكاري والبطاطس البوريه على طريقة الشيف مي صيام.

دجاج بالكاري







طريقة عمل دجاج بالكاري: المكونات:

دجاجة مقطعة 4 أو 8

بصلة

ملعقة كبيرة كاري

ملح

فلفل اسود

بقدونس

نصف كوب كريمة اختياري

طريقة تحضير دجاج الكاري:

شوحي الفراخ

في القليل من الزيت أو السمن حتى تأخذ

لون ذهبي



ضيفي البصل وقلبي حتى يأخذ لونه الذهبي

الفاتح

ثم ضيفي الكاري والملح والفلفل الأسود



ضيفي ماء ساخن وتغطى الفراخ

وتترك ساعة إلا ربع على النار أو حتى تمام النضج

نأخذ الدجاج و يوضع على الكريمة ويسخن فقط و يقدم مع أوراق البقدونس

طريقة عمل البطاطس البوريه: المكونات:

نصف كيلو بطاطس

ربع كوب لبن

ربع كوب كريمة طهي

مكعبين زبدة

ملح

فلفل اسود

كمون

طريقة عمل البطاطس البوريه:

تغسل البطاطس جيدا وتسلق بقشرها

ثم قشري البطاطس بعد النضج وتهرس وهي دافئة توضع الزبدة وتهرس مع البطاطس حتى تذوب الزبدة



ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون

ثم ضيفي اللبن والكريمة وتقلب حتى ينعم القوام

قد تحتاجين قليلا من اللبن للوصول للنعومة المطلوبة

من الممكن تقديمها مع أوراق البقدونس

بطاطس بوريه



