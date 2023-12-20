طريقة تخزين البصل عشان يدوم وقت أطول.. بقشره أو مقطع

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- Youm7) البصل عنصر أساسي في كل بيت، وهو ما يجعل الكثير من ربات البيوت يملن إلى الاحتفاظ بكمية كافية منه في البيت ولكن أحيانًا ما تكون طريقة التخزين غير الصحيحة سببًا في تلفه سريعًا وخسارته،
لذا نستعرض خلال السطورالتالية ووفقًا لما جاء في موقع oodnetwork،
أبرز الطرق السهلة التي تساعد في تخزين البصل بطريقة تجعله يدوم لفترات عمر طويلة تتراوح من شهر لشهرين دون التأثربأي عوامل خارجية، تحافظ عليه من التعفن.
تخزين البصل
كيفية تخزين البصل: السلة السلكية :
كي يدوم عمر البصل لفترات طويلة قومي بتخزينه في أماكن جيدة التهوية، مثل سلة سلكية أو كيس بلاستيكي مثقوب أو كيس ورقي مفتوح في درجة حرارة الغرفة،
سواء كان لديك بصل أحمر، أو بصل فيداليا، أو بصل أسباني
ومن الأفضل تخزين البصلة كاملة حيث يعمل الجزء الخارجي الورقي بمثابة حماية طبيعية من العناصر الخارجية مثل الرطوبة.
ضعيه في مكان جاف مظلم:
من الأفضل أن تقومي بوضع
الحاوية في مكان جاف ومظلم، مثل الجزء الخلفي من الخزانة أو داخل الخزانة، فمن الممكن أن يؤثر ضوء الشمس على درجة الحرارة والرطوبة، مما يتسبب في تلف البصل بينما يبقى البصل الكامل المخزن بشكل صحيح طازجًا لمدة 6 إلى 8 أسابيع.
حفظ البصل المقشر والمقطع:
إذا كنتِ قد قشرتي البصل بالفعل أو كان لديك قطع متبقية ترغبين في حفظها،
فيفضل أن تقومي بتغليفها بإحكام في غلاف بلاستيكي أو تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة، يمكن حفظها بهذه الطريقة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.
تخزين البصل المقطع
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