طريقة تخزين البصل عشان يدوم وقت أطول.. بقشره أو مقطع

MENAFN - Youm7) البصل عنصر أساسي في كل بيت، وهو ما يجعل الكثير من ربات البيوت يملن إلى الاحتفاظ بكمية كافية منه في البيت ولكن أحيانًا ما تكون طريقة التخزين غير الصحيحة سببًا في تلفه سريعًا وخسارته،لذا نستعرض خلال السطورالتالية ووفقًا لما جاء في موقع oodnetwork،أبرز الطرق السهلة التي تساعد في تخزين البصل بطريقة تجعله يدوم لفترات عمر طويلة تتراوح من شهر لشهرين دون التأثربأي عوامل خارجية، تحافظ عليه من التعفن.

تخزين البصل





كيفية تخزين البصل: السلة السلكية :

كي يدوم عمر البصل لفترات طويلة قومي بتخزينه في أماكن جيدة التهوية، مثل سلة سلكية أو كيس بلاستيكي مثقوب أو كيس ورقي مفتوح في درجة حرارة الغرفة،

سواء كان لديك بصل أحمر، أو بصل فيداليا، أو بصل أسباني

ومن الأفضل تخزين البصلة كاملة حيث يعمل الجزء الخارجي الورقي بمثابة حماية طبيعية من العناصر الخارجية مثل الرطوبة.

ضعيه في مكان جاف مظلم:

من الأفضل أن تقومي بوضع

الحاوية في مكان جاف ومظلم، مثل الجزء الخلفي من الخزانة أو داخل الخزانة، فمن الممكن أن يؤثر ضوء الشمس على درجة الحرارة والرطوبة، مما يتسبب في تلف البصل بينما يبقى البصل الكامل المخزن بشكل صحيح طازجًا لمدة 6 إلى 8 أسابيع.

حفظ البصل المقشر والمقطع:

إذا كنتِ قد قشرتي البصل بالفعل أو كان لديك قطع متبقية ترغبين في حفظها،

فيفضل أن تقومي بتغليفها بإحكام في غلاف بلاستيكي أو تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة، يمكن حفظها بهذه الطريقة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

تخزين البصل المقطع



