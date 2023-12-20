عرض بطاقة عيد ميلاد للبيع موقعة من كينيدى قبل اغتياله بيومين.. اعرف ثمنها

تعرض مقتنيات المشاهير من حين لآخر في مزادات علنية ويتنافس فيها محبى المشهور، وتعتبر أحدث المعروضات الآن هي بطاقة عيد ميلاد نادرة يعود تاريخها لعام 1963 والتي تحمل توقيع الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيد وزوجته جاكي أوناسيس، للبيع بالمزاد بسعر يقارب 35 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل "البريطانية.

البطاقة المعروضة للبيع





ولاشك أن الرئيس الأمريكي الراحل وزوجته وقعا عدد لا يحصى من بطاقات عيد الميلاد خلال العامين الأولين من توليه الحكم، خلال عامي 1961 و1962، فإن البطاقة المعروضة للبيع حاليًا متعلقة بلحظة مصيرية في التاريخ الأمريكي، وذلك لأن الرئيس وقعها شخصيًا على البطاقة المخصصة التي تحمل علامة هولمارك التجارية، والتي تم طباعتها لعيد الميلاد عام 1963، وذلك قبل يومين مباشرة من اغتياله في دالاس في 22 نوفمبر 1963.

توقيع الرئيس الراحل وزوجتهلوحة مطبوعة على البطاقة





والبطاقة هي واحدة من مجموعة صغيرة، لم يتم إرسال أي منها في النهاية وكانت البطاقة المعروضة حاليًا للبيع بالمزاد من Press Pass Collectibles واحدة من أقل من 75 بطاقة موقعة شخصيًا من قبل الزوجين.

جون وزوجته





وبحسب ما ورد، وقعت جاكي على البطاقات في وقت سابق من شهر وفاة زوجها. وتظهر على مقدمة البطاقة لوحة ثلاثية الأبعاد لمشهد ميلاد المسيح

التي كانت معروضة في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في عام 1963.

كينيدى وزوجته





ويحتوي الجزء الداخلي من البطاقة على ختم رئاسي ذهبي فوق النص ومدون عليه "مع أطيب التمنيات لسنة جديدة سعيدة"، والتي كتبتها إيفلين لينكولن، التي كانت السكرتيرة الشخصية لجون كينيدي، على الآلة الكاتبة بتاريخ 22 سبتمبر 1987.















